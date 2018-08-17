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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:22 م
خالد صلاح
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أسر الشهداء المصريين يترجمون مشاعرهم وأحاسيسهم بالكلمات بمكة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:44 م
أسر الشهداء المصريين يترجمون مشاعرهم وأحاسيسهم بالكلمات بمكة مترجم ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي
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بكلمات الشكر والثناء العاطر ترجم ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من أسر شهداء الجيش والشرطة، مشاعرهم وأحاسيسهم الإيمانية بتواجدهم فى أطهر بقاع الأرض.
 
ودون الضيوف وعلى رأسهم الحجاج المصريين فى سجل الزيارة الذى وضع بمقر البرنامج بمكة المكرمة كلمات نوهوا فيها بما تقدمه المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً من جهود فى خدمة الإسلام والمسلمين، لاسيما فى مواسم الطاعات مثل شهر رمضان وموسم الحج.
 
وبعدة لغات فاضت مشاعر الضيوف فى التعبير عن تقديرهم للمملكة ودورها ومكانتها بنفوس المسلمين.
 
يشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستضيف هذا العام 5300 حاج من 94 دولة بينهم ألف حاج مصرى، ليسجل هذا العام الأعلى فى أعداد الضيوف.
تسجيل الزيارات على الاجهزة
تسجيل الزيارات على الاجهزة

موظفى تسجيل الزيارات
موظفى تسجيل الزيارات
 
 
 

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