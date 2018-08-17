أراضى لإنشاء إدارة جوازات و6 سيارات لمشروع النقل الجماعى بدمياط الجديدة

دمياط عبده عبد البارى

قدمت لجنة متابعة الأجهزة العمرانية وتنمية الموارد بمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة تقريرا من أجل تطوير المدينة.

وشمل التقرير إنشاء وبناء مجمع الخدمات الأمنية وإنشاء مدينة ألعاب مائية وبناء مستشفى مركزى وشراء أتوبيسات النقل الجماعى.

من جانبه قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه جار تخصيص قطعة أرض لإشاء مبنى للجوازات، و3 قطع للنقاط الشرطية، كما تم تخصيص قطعة أرض لمدرسة المرور، فضلا عن عرض مقترح تخصيص إنشاء مدينة الألعاب المائية على القطاع المختص بهيئة المجتمعات العمرانية.

وتابع: "قدمنا للقطاع المختص بهيئة المجتمعات العمرانية كافة البيانات، فضلا عن إعداد خطوط السير المحتملة، ويجرى حاليا إجراءات شراء 6 سيارات مينى باص.