500 شاب وفتاة يشاركون فى ماراثون جرى تحت شعار "الرياضة إسلوب حياة".. غدا

أسيوط ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على أهمية الرياضة فى خلق جيل قادر وواعى على المشاركة فى بناء وطنه، مشيرا إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للشباب للمشاركة فى كافة المجالات بهدف بناء وطن أفضل بسواعد أبناءه وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية .

ومن جانبه أعلن محافظ أسيوط فى بيان عن تنظم مديرية الشباب والرياضية بأسيوط صباح غداً الجمعة ماراثون للجرى تحت شعار "الرياضة إسلوب حياة" بمشاركة 500 شاب وفتاة ؛ وذلك تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

وقال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إن الماراثون يأتى ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة "الرياضة إسلوب حياة" لتشجيع الشباب والمواطنين على المشاركة فى النشاط الرياضى وممارسة الرياضة باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية روح المشاركة بين الشباب وتشجيعها على الانخراط فى الأنشطة المختلفة مضيفا بأن المارثون سوف يشارك فيه 500 شاب وفتاة من مختلف مراكز المحافظة، موضحاً أن المارثون يبدأ من ميدان الحرب والسلام ـ أم البطل سابقاً وحتى ميدان جمال عبدالناصر أمام مسجد عمر مكرم مروراً بالجامعة.