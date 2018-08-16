18 أغسطس.. قافلة طبية بوحدة أبو دغار الصحية بأرمنت فى الأقصر

أعلن الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر عن تنظيم المديرية لقافلة طبية يومى السبت والاحد المقبلان 18، 19 من أغسطس الجارى بالوحدة الصحية بأبو دغار بأرمنت.

وأضاف السيد عبد الجواد – فى بيان صحفى - أن القافلة ستتضمن الكشف على المرضى فى تخصصات النساء والتوليد، الباطنة، الجلدية، العظام، الاسنان، الجراحة، الانف والأذن حيث سيتم توقيع الكشف و إجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجانا.

وأوضح وكيل صحة الأقصر، أنه سيقوم الاطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، جاء ذلك فى إطار خطة مديرية الشئون الصحية لتقديم خدمات طبية متميزة لاهالى محافظة الأقصر وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.