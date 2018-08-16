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16.7 مليار جنيه تقترضها الحكومة اليوم من البنوك

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:00 ص
16.7 مليار جنيه تقترضها الحكومة اليوم من البنوك عملات
كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.7 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 364 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 182 يومًا.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 
 

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البنك المركزى المصرى

طارق عامر

وزارة المالية

اخبار الاقتصاد المصرى




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