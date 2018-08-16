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الخميس، 16 أغسطس 2018 05:48 ص
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وكيل تعليم أسيوط يعلن إنهاء توصيل الإنترنت بالمدارس قبل أول سبتمبر

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:00 ص
وكيل تعليم أسيوط يعلن إنهاء توصيل الإنترنت بالمدارس قبل أول سبتمبر صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط
أسيوط – ضحا صالح
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قال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن الإنترنت بمحافظة أسيوط يغطى حتى الآن أكثر من 50% بالمدارس وجار العمل على قدم وساق حتى تكون نسبة تغطية الإنترنت بالمدارس أكثر من 100% قبل أول سبتمبر المقبل لتبدأ الدراسة والانترنت يعمل بجميع المدارس الحكومية.

وأضاف فتحى أن الإنترنت نقلة حضارية كبيرة جدا، فالتواصل مع بنك المعرفة يعتبر أهم أهداف استخدام الإنترنت بالمدارس كذلك فتح وسائل جديدة للتعليم غير مقتصرة على الكتاب المدرسى والمعلم ومحاولة اعتماد الطالب على نفسه أكثر بأسلوب التعلم الذاتى.

وفى سياق متصل، قالت ميرفت حسيب مدرسة حاسب آلى بمركز أبو تيج، إن للإنترنت أهمية كبيرة فى حياتنا ويعتبر أكثر المستفيدين بالإنترنت هم طلاب المدارس والجامعات وتكمن أهمية الإنترنت بالمدارس فى أن يكون الطالب قادرا على حضور ندوات ومحاضرات دون التقيد بوقت أو ساعة.

 


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