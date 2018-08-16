وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويستبعد رئيس لجنة

تفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية -الدور الثانى، فى سوهاج، مشددا على ضرورة تهيئة أجواء من الهدوء للطلاب.

وقرر الدكتور عباس شومان، استبعاد رئيس لجنة الشيخ المراغى ومراقبين وإحالتهم للتحقيق لعدم ضبط اللجنة.

وأدى طلاب القسم الأدبى الامتحانات فى مادتى "التاريخ" و"المنطق الحديث"، بينما أدى طلاب القسم العلمى الامتحانات فى مادتى "النحو" و"التفاضل والتكامل- نظام قديم وحديث".

وجاءت أسئلة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية ولم يتم تلقى أى شكاوى من صعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج الدراسى المقرر.