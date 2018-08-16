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الخميس، 16 أغسطس 2018 03:03 م
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وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويستبعد رئيس لجنة

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:16 م
وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويستبعد رئيس لجنة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر
كتب لؤى على
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تفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية -الدور الثانى، فى سوهاج، مشددا على ضرورة تهيئة أجواء من الهدوء للطلاب.
 
وقرر الدكتور عباس شومان، استبعاد رئيس لجنة الشيخ المراغى ومراقبين وإحالتهم للتحقيق لعدم ضبط اللجنة.
 
وأدى طلاب القسم الأدبى الامتحانات فى مادتى "التاريخ" و"المنطق الحديث"، بينما أدى طلاب القسم العلمى الامتحانات فى مادتى "النحو" و"التفاضل والتكامل- نظام قديم وحديث".
 
وجاءت أسئلة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية ولم يتم تلقى أى شكاوى من صعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج الدراسى المقرر.
 
 
 

 


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الثانوية الازهرية

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