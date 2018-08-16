وصول مهاجرين فنزواليين بأعداد ضخمة إلى بيرو هربا من سوء الأوضاع فى بلادهم

ليما (أ ف ب)

أعلنت السلطات فى البيرو الأربعاء، أنها سجلت دخول عدد قياسى من الفنزويليين الهاربين من الفقر والانهيار الاقتصادى والأزمة السياسية فى بلادهم الى البيرو فى يوم واحد.

وقالت الحكومة البيروفية إن نحو 5,100 فنزويلى دخلوا البلاد السبت من الإكوادور، وهو رقم أعلى بكثير من ذلك الذى تم تسجيله فى أحد أيام مايو وشهد دخول 3,700 فنزويلي.

وتقول ليما إن 20 ألف فنزويلى عبروا الحدود عند بلدة تومبيس فى الاسبوع الماضي، وهذه الزيادة تعد هائلة مقارنة مع العام الماضى عندما كان يدخل البيرو يوميا حوالى 800 فنزويلى، لكن هذا الرقم بدأ بالارتفاع منذ فبراير عندما تراوح عدد عابرى الحدود يوميا بين 2000 و3000 آلاف شخص.

وأعلنت الإكوادور حالة الطوارىء بعدما وصل عدد الفنزويليين الذين يدخلونها الى 4,200 شخص يوميا، وتقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ما يقارب 550 ألف فنزويلى دخلوا الإكوادور منذ بداية العام، معظمهم سيرا على الاقدام وفى حالة مزرية.