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وزير خارجية إيران:حصة طهران من مصادر بحر قزوین یجب أن تكون 20%

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:35 ص
وزير خارجية إيران:حصة طهران من مصادر بحر قزوین یجب أن تكون 20% وزیر الخارجیة الإیرانى محمد جواد ظریف
طهران /أ ش أ/
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أكد وزیر الخارجیة الإیرانى محمد جواد ظریف أن حصة بلاده یجب أن تكون 20 بالمائة من مصادر بحر قزوین وليست 11بالمائة، مشددا على أن طهران لن تقبل بهذه النسبة أبدا.

وأشار ظریف في حوار تليفزيوني - حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم الخميس - إلى أن مسألة استحواذ إيران على حصة 50 بالمائة من بحر قزوین خاطئة، قائلا "لو تصورنا أن لإیران حصة 50 بالمائة فلن تكون لجمهوريتى أذربيجان وتركمانستان أى حصة ".

وأوضح أن الاتحاد السوفیتي السابق يسمح لإیران بالعبور خطوة واحدة إلى ما بعد الخط المسمى "آستا" ولم تحصل إیران على قطرة واحدة من النفط.

وأشار وزیر الخارجیة الإیراني - في حواره - إلى معاهدة بحر قزوین الموقعة مؤخرا خلال قمة اكتاو في كازاخستان قائلا "إن هذه المعاهدة لا تسمح للدول الساحلیة المطلة علي بحر قزوین بأن تستخدم هذه المیاه عسكریا ضد الدول الأخرى، مؤكدا أنه لم يتم إعادة تعيين الحدود في معاهدة بحر قزوین الجديدة، وفي المفاوضات القادمة سیتم الإعداد لرسم خط المبدأ على أساس مصالح بلاده، وسيكون التفاوض هو المرجع لحل الخلاف.

وكان رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين قد وقعوا على معاهدة بخصوص الوضع القانوني للبحر في مدينة اكتاو بكازاخستان، الأحد الماضى.

 

 


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ايران

تركمانستان

بحر قزوين

اذربيجان




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