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وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:23 ص
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يعى تماماً أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سبب بعض المشاكل بين المواطنين، مؤكداً أنه سيتم النظر فى فكرة دفع الضريبة على أقساط.

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية "dmc"، مع الإعلامى أسامة كمال، أن الضرائب تمثل 14% من الناتج المحلى، لأن بعض الأنشطة لم يدفع أصحابها ضرائب حتى الآن.

 

وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الخزانة الموحد وإلغاء الشيكات الورقية واستبدالها بالإلكترونية ومشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، ليس جديداً ولكنه توقف فى 2011، وما تم هو إقامة المشروع ليتم تنفيذه فى زمن قياسى، خلال عام واحد، بإلغاء الشيكات الحكومية الورقية، والمدفوعات أصبحت حكومية، وميكنة الموازنة إعداداً وتنفيذاً وحسابات ختامية.


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