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وزير القوى العاملة يشهد اليوم توزيع شهادات "أمان" لـ 150 عامل غير منتظم

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:00 ص
وزير القوى العاملة يشهد اليوم توزيع شهادات "أمان" لـ 150 عامل غير منتظم وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يشهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بمقر ديوان الوزارة ، توزيع شهادات "أمان" علي نحو 150 من العمالة غير المنتظمة، وذلك فى إطار دور الوزارة فى تقديم الرعاية والدعم لهذه الفئة من العمالة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الحماية الشاملة لهذه الفئة .

ومن المقرر أن يعقد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أخر المستجدات فى وزارة القوى العاملة وخطة الوزارة فى الفترة المقبلة ، وذلك عقب توزيع شهادات "أمان" .

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، شهد مؤخرا بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة، و40 شركة قطاع خاص بالمدينة يعمل بها نحو 19813 عاملا، تقضى منح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى.

 

 
 

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القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

العماله غير المنتظمه




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