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وزير القوى العاملة: شهادة أمان هديتنا للعمال قبل عيد الأضحى

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:13 م
وزير القوى العاملة: شهادة أمان هديتنا للعمال قبل عيد الأضحى محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة تقدم لافتة كريمة للعمالة غير المنتظمة قبل العيد بتسليمهم شهادة آمان، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة. 

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الشهادة هى الهدية للعمالة فى العيد، موضحا أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.

وكشف وزير القوى العاملة أن الوزارة تعكف على وضع آليات التشغيل لتلك العمالة وتقسيمهم، وأن الأيام القادمة ستشهد رعاية للعمالة غير المنتظمة بشكل أفضل مما كانت عليه.

وأكد سعفان أن الفترة القادمة سيكون هناك طفرات فى رعاية العمالة غير المنتظمة الفئات الأجدر بالرعاية الاجتماعية والصحية، مؤكدا أن بعد العيد سيتم عقد دورات تدريبية لهم.

جاء ذلك خلال تسليم الوزير 150 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس.


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