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وزير الدفاع الأمريكى يعلن ترشيح مساعده "كريج فالر" قائدا للقيادة الجنوبية

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:48 م
وزير الدفاع الأمريكى يعلن ترشيح مساعده "كريج فالر" قائدا للقيادة الجنوبية وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
أ ش أ
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أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس اليوم الخميس أنه سيتم ترشيح مساعده العسكرى البارز كريج فالر ليشغل منصب قائد القيادة الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم أن ماتيس أعلن عن ذلك خلال لقائه مع وفد حكومى من تشيلى قبل حضوره حفل توقيع اتفاقية حول التعاون السيبرانى مع وزير الدفاع التشيلى البرتو اسبينا. وأوضحت الشبكة أن الترشيح كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنه اليوم فى وقت لاحق بالعاصمة واشنطن.

وتخرج فالر، من بنسلفانيا، من الأكاديمية البحرية الأمريكية، وخدم كضابط فى القوات البحرية الأمريكية وكان من بين قوات أمريكية نُشرت فى منطقة الشرق الأوسط كانت تعمل على دعم العمليات العسكرية فى العراق وأفغانستان.

وشغل فالر منصب مساعد عسكرى لوزير الدفاع فى الولايات المتحدة منذ شهر يناير 2017. وسيكون من الضرورى لفالر كى يخلف "كورت تيد"، الحالى، أن ينال موافقة مجلس الشيوخ على ذلك.

 

 


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ماتيس

أمريكا

القيادة الجنوبية

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