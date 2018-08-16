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مؤكدا: اللى مش هيصحح بطاقته هتتوقف..

وزير التموين يكشف وجود أخطاء فى بيانات 1.5 مليون بطاقة

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:21 م
وزير التموين يكشف وجود أخطاء فى بيانات 1.5 مليون بطاقة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عد البطاقات التى بها أخطاء فى البيانات وصل إلى نحو 1.5 مليون بطاقة من إجمالى عدد البطاقات وتم حصر هذه الأخطاء ووضعها على موقع الوزارة، منها أخطاء فى الرقم القومى أو أخطاء فى بيانات عدد  المستفيدين مطالبا أصحاب هذه البطاقات بالدخول على موقع الوزارة لتصحيح بياناتهم قائلا: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته حتى أول شهر نوفمبر المقبل سيتم إيقافها.
 
وأضاف الوزير أن هناك أخطاء فى بيانات البطاقات فمثلا محافظة المنوفية يوجد أخطاء فى بيانات أكثر من 253 ألف بطاقة ومع ذلك لم يصحح بيانته من هذا العدد سوى 657 فقط وكذلك فى محافظة دمياط يوجد أخطاء فى 168 ألف بطاقة ولَم يتم تصحيح سوى 161 بطاقة فقط حتى الآن.
 
 
 
 

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ورير التموين

المصيلحى

اخطاء بيانات

البطاقات




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