وزير التموين يحدد أسعار الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو و33 للدواجن

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحوم الطازجة لم يرتفع منذ العام الماضى حيث ظل السعر بدون زيادة.



وأضاف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من توافر الخبز للمواطنين وكذلك التنسيق مع الطبى البيطرى للرقابة على محلات اللحوم كما سيتم توفير و1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها بدلا من 60 جنيها للكيلو، كما تم توفير 1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ 90 جنيها إضافة إلى، 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم 62 جنيها.