وزير الاتصالات يجتمع بـ"غرفة تكنولوجيا المعلومات" لبحث تطوير صناعة التكنولوجيا

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برئاسة المهندس وليد جاد بمقر الوزارة فى القرية الذكية، حيث تم مناقشة الرؤى المتعلقة بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتميز بالترابط بين الوزارة كممثلة للحكومة، وقطاعات المجتمع المدنى والخاص؛ مشيراً إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضم خبرات متنوعة وكبيرة وهو الأمر الذى يعزز من أهمية التعاون المشترك من أجل تنفيذ خطط الدولة للتنمية ومواجهة التحديات، والسعى نحو تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تعد من أكثر الصناعات نموا بما يساهم فى زيادة نسبة مشاركة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى للدولة، وإيجاد حلول تكنولوجية لتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وجذب مزيدا من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الاستثمار فى التدريب وبناء القدرات كان له عائد قوى تمثل فى توفير فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها للشباب خريجى برامج التدريب التى تقدمها الوزارة وأذرعها التنفيذية، كما أنه عامل هام لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر؛ مؤكدا على أنه تم تشكيل لجنة لرفع كفاءة برامج التدريب وتطويرها من حيث التنوع فى البرامج التدريبية المقدمة وادخال تخصصات جديدة، والتوسع الجغرافى فى كافة المحافظات، وزيادة أعداد الملتحقين بالبرامج التدريبية لتغطية احتياجات السوق المحلى والاقليمي، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل فى الأسواق عبر الحدود.

ومن جانبه أكد المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أن الغرفة تعمل كشريك رئيسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تشارك فى تنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"؛ مستعرضا أهم المشروعات والمبادرات التى تنفذها الغرفة خلال الفترة الحالية.

وناقش أعضاء الغرفة عدد من المقترحات التى تقدموا بها ومنها مواكبة المستجدات الحالية على الساحة العالمية فى استراتيجية القطاع، ومساهمة الغرفة فى تنفيذ برامج التدريب التى تقدمها الوزارة بما يتواكب مع احتياجات شركات القطاع ويضمن توظيف نسبة كبيرة من خريجى البرامج التدريبية فى هذه الشركات، كما تم مناقشة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق التكنولوجية لإتاحة فرص أكبر لتوظيف وتدريب الشباب للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وانشاء مراكز أبحاث للصناعات المختلفة داخل المناطق التكنولوجية، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أنشطة التوعية بالتشريعات الجديدة التى تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية قدرات شركات القطاع فى مجال التجارة الالكترونية خاصة فى ظل الإجراءات التى تقوم بها الدولة، وإطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية.