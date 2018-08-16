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الخميس، 16 أغسطس 2018 02:59 م
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وزير الأوقاف يعتمد الجزء السادس من موسوعة الخطب العصرية

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:59 م
وزير الأوقاف يعتمد الجزء السادس من موسوعة الخطب العصرية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس الجزء السادس من موسوعة الخطب العصرية الذى أعدته الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة تحت إشراف الوزير.

 ويتضمن الإصدار (سبعًا وثلاثين خطبة) تتناول العديد من القضايا الإيمانية والسلوكية والتربوية والأخلاقية والفكرية ، كالحديث عن العدل ، والشهامة ، والبر والوفاء ، والجوانب الإنسانية في خطبة حجة الوداع ، والفهم المقاصدي للسنة النبوية ، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة ، وقضايا تخص الأسرة والمجتمع كالحديث عن الضوابط الشرعية للإنجاب وحق الطفل في الرعاية والنشأة الكريمة ، ورعاية المسنين وحماية حقوقهم ، ونعمة الماء وضرورة المحافظة عليها وترشيد استخدامها ، كما تضمن عددًا من خطب المناسبات مع مراعاة ما يقتضيه فقه الواقع في تناولها.

  من جانبه وجه الوزير بسرعة طباعته خدمة للسادة الأئمة والخطباء وطلاب العلم ؛ ليكون هذا الجزء مع ما سبق من أجزاء الموسوعة زادًا علميًّا وفكريًّا ومعرفيًّا في مجال الثقافة الإسلامية ، وإضافة متميزة للمكتبة الدعوية في مصر والعالم كله.

من جانبها قال وزارة الاوقاف، ان الاصدار  جاء فيوء رسالة الأوقاف الدعوية وتناول القضايا العصرية وفق المنهج الوسطي المستنير  ، وحرصًا منها على توفير مادة علمية رفيعة المستوى للأئمة.

 

 

 


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