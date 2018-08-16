وزيرا التنمية المحلية والبيئة يعقدان اجتماعًا مع المحافظين لبحث منظومة النظافة

كتب - أشرف عزوز

ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع الأخير مع المجموعة الرابعة من المحافظين، لبحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارتين، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات لمنظومة قومية للنظافة بمحافظات مصر .

حضر الإجتماع، الذى عقد بمقر وزارة التنمية المحلية، 7 محافظين، هم اللواء أحمدعبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، كما حضر الإجتماع أيضاً عدد من القيادات المعنية بملف المخلفات والنظافة بوزارتي التنمية المحلية والبيئة، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، والرقابة الإدارية، وعدد من المكاتب الاستشارية والشركات العاملة في المجال بالمحافظات التي شاركت فى الاجتماع .

وخلال الإجتماع، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أننا لا نملك رفاهية الوقت بسبب مشكلة القمامة التى تؤرق المواطنين فى المحافظات، وتؤثر على المظهر الحضارى ، وأشار اللواء شعراوى إلى أهمية سرعة الإنتهاء من الشكل النهائى للدراسات المتكاملة لمنظومة إدارة المخلفات فى كل محافظة، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية وإعتمادها من المحافظين، مشيراً إلى ضرورة أن تحقق تلك المنظومة الجديدة الإستمرارية على مدى زمنى لا يقل عن 15 سنة بكل محافظة، مع مراعاة الزيادة المستمرة فى السكان وكافة التطورات التى يمكن أن تشهدها المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية تعمل مع وزارة البيئة كفريق عمل واحد، وكافة الجهات المعنية بالدولة بتفانى وإخلاص، للتغلب على تلك المشكلة، حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة بصورة إيجابية على مستوى المحافظات .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ستقدم كل الدعم والتعاون فيما يخص إعداد السياسات والخطط، من خلال جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، وحل أي عقبات لسرعة إنهاء تلك المشكلة .

وخلال الإجتماع، استعرضت المكاتب الاستشارية العاملة فى كل محافظة على حدة البيانات الأساسية لكل محافظة، فيما يخص عدد السكان وكمية المخلفات اليومية ، و الموقف الراهن والاحتياجات المطلوبة في مراحل منظومة إدارة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة للتطويرها وفقاً لطبيعة كل محافظة، كما تم استعراض الإجراءات التى يمكن اتخاذها لحل تلك المشكلة بصورة عاجلة لتغيير الوضع الحالى بالمحافظات، وتحسين الوضع البيئ وصحة المواطنين والقضاء على التلوث البصرى الموجود بسبب القمامة، مع رفع كفاءة المنظومة بالكامل للوصول الى منظومة ناجحة وفعالة، مع تطوير البنية التحتية الحالية في كافة المحافظات و الفرص الاستثمارية الموجودة بالتعاون مع الوزارات المعنية، والتعاقدات الموجودة حالياً سواء شركات أجنبية أو محلية وتكلفة إدارة عملية التشغيل بكافة مراحل المنظومة .

وعقب ذلك، قام كل محافظ بالتعقيب على العرض الذى قدمته المكاتب الاستشارية للوضع فى محافظته، وأهم المشاكل والتحديات التي تواجه منظومة النظافة والمخلفات و بعض الرؤى والحلول التى ستساعد فى التغلب على تلك التحديات، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في المنظومة بكل محافظة .

من المقرر أن، تقوم كل محافظة خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية التى أعدت الخطط التنفيذية، والإحتياجات فى المحافظات بتدقيق كافة الدراسات و البيانات والمعلومات التى تم عرضها فى الإجتماعات التى شهدتها وزارة التنمية المحلية، واعتماد تلك الدراسات من كل من المحافظين ، و سيتم إرسال تلك الدراسات إلى وزارتى التنمية المحلية و البيئة لإعداد دراسة نهائية متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات بموافقة الجانبين تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، خلال المهلة التى أعطاها لوزارتى التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بالدولة.