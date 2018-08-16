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الخميس، 16 أغسطس 2018 01:27 م
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واشنطن تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:09 م
واشنطن تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران ايران - أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/
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انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران، والتى تطال مدافعين عن حقوقهم، وبعض الأقليات .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورت - فى تصريحات أوردتها قناة ( الحرة ) الأمريكى اليوم  الخميس - " أن النظام الإيرانى يقوم بسجن المطالبين بحقوقهم بشكل سلمي".

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية شركاء الولايات المتحدة فى العالم إلى الانضمام إليها فى مطالبة النظام الإيرانى بوقف اضطهاد شعبه.

يذكر أنه ارتفع معدل الاعتقالات فى إيران الفترة الأخيرة على ضوء تواصل الاحتجاجات الشعبية فى البلاد ضد الفساد.

 

 


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