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هيئة تنشيط السياحة تروج لمحمية "أبوجالوم" بجنوب سيناء عبر تويتر

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:00 ص
هيئة تنشيط السياحة تروج لمحمية "أبوجالوم" بجنوب سيناء عبر تويتر محمية أبو جالوم بجنوب سيناء
كتبت آمال رسلان
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المحميات الطبيعية فى مصر كنز سياحى لم يستغل على الوجه الأمثل، إلا أن وزارة السياحة بدأت مؤخرًا فى توجيه الضوء نحو الكنوز التى تحتويها المحميات الطبيعية المنتشرة فى كافة أرجاء المعمورة، لوضعها فى خطط الوزارة لتنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية المصرية.

 

هيئة تنشيط السياحة دعت متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لزيارة محمية "أبوجالوم"، حيث قالت فى تغريدة لها "بين دهب ونويبع توجد تلك الجوهرة، بجبالها العالية ووديانها وينابيع مياهها العذبة، وكثبانها الرملية تجعلها أفضل مكان لقضاء بعض الوقت، وبالطبع التقاط الصور".

 

وأبو جالوم هى محمية طبيعية فى محافظة جنوب سيناء فى وادى الرساسة بدهب وتطل على خليج العقبة وتبلغ مساحتها 500 كيلو متر؛ منها 350 كيلومترًا فى اليابسة و150 كيلومترًا فى الماء، وهى محمية متعددة الأغراض لما بها من الروعة والجمال ووسائل الترفيه المختلفة.


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