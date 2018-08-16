هبوط الليرة التركية بعد تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جديدة على أنقرة

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انخفضت الليرة التركية، مساء اليوم الخميس ، بعد تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على أنقرة إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكى المحتجز لديها أندرو برانسون.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن الليرة هبطت إلى 5.8561 مقابل الدولار ، بعدما ارتفعت فى وقت سابق الخميس إلى دون 5.7 مقابل العملة الأمريكية.

وجاء الهبوط بعدما قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، اليوم، إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة على تركيا، إذا لم تفرج عن القس الأمريكى.