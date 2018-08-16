video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر حركة تنقلات رؤساء المباحث بمديرية أمن بنى سويف

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:28 م
ننشر حركة تنقلات رؤساء المباحث بمديرية أمن بنى سويف اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
أجرى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، حركة تنقلات داخلية بين رؤساء مباحث  أقسام ومراكز الشرطة، وشملت الإبقاء على كل من المقدم محمد إبراهيم رئيسا لمباحث قسم شرطة بنى سويف، وأحمد عبد اللطيف رئيسًا لمباحث مركز شىرطة بنى سويف، ومنصور الماوى رئيسا لمباحث  قسم شرطة مدينة بنى سويف الجديدة، وأحمد عبد العظيم رئيسا لمباحث مركز سمسطا، وأحمد حسين رئيسا لمباحث مركز الفشن، وهشام مكى رئيسا لمباحث المرور، ومحمد محفوظ رئيسا لمباحث التموين.
 
وتضمنت الحركة أيضًا عودة المقدمين مصطفى أبوطالب رئيسا لمباحث مركز ببا، ولملوم عبد الوهاب رئيسا لمباحث مركز أهناسيا، وتعيين المقدم محمد جمال عويس رئيسا لمباحث الطرق، بينما تبادل المقدمان محمود فؤاد رئيس مباحث مركز ناصر، ومحمود الشريف رئيس مباحث مركز الواسطى منصبيهما.
 
بينما تم نقل مأمور قسم الشرق لقسم شرطة بنى سويف، ونائب مأمور مركز شرطة بنى سويف الرائد بيتر فوزى إلى نائب مأمور قسم الشرق، والإبقاء على رئيسا مباحث بندر ومركز بنى سويف، الرائدان محمد إبراهيم وأحمد عبد اللطيف.  
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخصين فى تصادم سيارتيهما على "دائرى بنى سويف"

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار الحو ادث

حوادث المحافظات

حوادث مصر

تنقلات رؤساء مباحث بنى سويف

مديريه امن بنى سويف




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة