ننشر حركة تنقلات رؤساء المباحث بمديرية أمن بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أجرى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، حركة تنقلات داخلية بين رؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة، وشملت الإبقاء على كل من المقدم محمد إبراهيم رئيسا لمباحث قسم شرطة بنى سويف، وأحمد عبد اللطيف رئيسًا لمباحث مركز شىرطة بنى سويف، ومنصور الماوى رئيسا لمباحث قسم شرطة مدينة بنى سويف الجديدة، وأحمد عبد العظيم رئيسا لمباحث مركز سمسطا، وأحمد حسين رئيسا لمباحث مركز الفشن، وهشام مكى رئيسا لمباحث المرور، ومحمد محفوظ رئيسا لمباحث التموين.

وتضمنت الحركة أيضًا عودة المقدمين مصطفى أبوطالب رئيسا لمباحث مركز ببا، ولملوم عبد الوهاب رئيسا لمباحث مركز أهناسيا، وتعيين المقدم محمد جمال عويس رئيسا لمباحث الطرق، بينما تبادل المقدمان محمود فؤاد رئيس مباحث مركز ناصر، ومحمود الشريف رئيس مباحث مركز الواسطى منصبيهما.

بينما تم نقل مأمور قسم الشرق لقسم شرطة بنى سويف، ونائب مأمور مركز شرطة بنى سويف الرائد بيتر فوزى إلى نائب مأمور قسم الشرق، والإبقاء على رئيسا مباحث بندر ومركز بنى سويف، الرائدان محمد إبراهيم وأحمد عبد اللطيف.