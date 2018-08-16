مميش: عبور 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن لقناة السويس

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 47 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية METCE MAERSK بحمولة 200 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة لناقلة البترول التى ترفع علم هونج كونج LANDPRIGVE MAGBSVY، بحمولة 164 ألف طن قادمة من السعودية ومتجهه إلى روسيا.