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الخميس، 16 أغسطس 2018 04:33 م
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مليار جنيه إجمالى إيرادات جمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة خلال يوليو

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:20 م
مليار جنيه إجمالى إيرادات جمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة خلال يوليو هلال توفيق الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات
كتب - أحمد يعقوب وهانى عثمان ورحاب نبيل
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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، برئاسة هلال توفيق خلال شهر يوليو 2018 عن 14256 شهادة جمركية برسم الوارد النهائى وعن 1704 شهادة برسم الترانزيت، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 196 مليونا و696 ألفا و234 جنيها، وبلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة 717 مليونا و787 ألفا و445 جنيها.
 
كما بلغت الغرامات والرسوم الأخرى المحصلة 74 مليونا و539 ألفا و989 جنيها، وخلال نفس الفترة أيضا قامت الإدارة اللمركزية لجمارك الصادرات والواردات، بإنهاء الإجراءات الجمركية على 6062 شهادة صادرة خلال شهر يوليو 2018، كما بلغ إجمالى رسوم الصادر المحصلة خلال شهر يوليو 2018 حوالى 11 مليونا و165 ألفا و622 جنيها.
 
وبحسب بيان رسمى، يكون بذلك إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المحصلة بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة خلال يوليو الماضى حوالى مليار و189 ألفا و291 جنيها.
 
وعلى جانب آخر، قامت الإدارة المركزية بتحرير وضبط 13 محاولة تهريب خلال شهر يوليو 2018، وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة عن هذه المحاضر 3 ملايين و30 ألفا و49 جنيها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل هذه المستحقات‎.

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جمارك الصادرات

هلال توفيق

الواردات الجوية

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