مكافحة المخدرات تضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم الحشيش والهيروين بالقاهرة

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة مكافحة المخدرات، فى القبض على كل من "هانى ع م" 39 سنة، عاطل، و"احمد م م" 41 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة تيار كهربائى" والمقضى فيها بالحبس 6 شهور، و"رامى ز و" 32 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى " سلاح , ضرب " بإجمالى حبس سنة، لمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لتجارتهم غير المشروعة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام اول مستقلين السيارة رقم ف ى 3725 ماركة سوزوكى فان " ملك المتهم الأول " وعثر بحوزتهم على كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.010 كيلو، مبلغ مالى 3000 جنيه، 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "اسلام م ح" 36 سنة، عاطل، اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 16 جرام، مبلغ مالى 120 جنيه، هاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.