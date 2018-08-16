مطار القاهرة يشهد ذروة انطلاق الرحلات المتجهة للمدن السياحية لقضاء إجازة العيد

شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية انطلاق 29 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها في إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 9 رحلات أخرى إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة.

وشهد المطار تسيير شركة مصر للطيران 11 رحلة متجهة إلى مدينة الغردقة و12 رحلة إلى مدينة شرم الشيخ ورحلتين إلى كلا من الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى تسيير رحلة أخرى إلى كل من مدينتى الإسكندرية ومرسي علم لتقل 1978 سائحا.

كما أقلعت من مطار القاهرة الدولى أيضا 9 رحلات تابعة لاثنتين من الشركات الخاصة وتوجهت مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وكان على متنهم 921 سائحا، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.