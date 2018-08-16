video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مطار القاهرة يشهد ذروة انطلاق الرحلات المتجهة للمدن السياحية لقضاء إجازة العيد

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:20 م
مطار القاهرة يشهد ذروة انطلاق الرحلات المتجهة للمدن السياحية لقضاء إجازة العيد مطار القاهرة الدولي
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية انطلاق 29 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها في إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 9 رحلات أخرى إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة. 
 
وشهد المطار  تسيير شركة مصر للطيران 11 رحلة متجهة إلى مدينة الغردقة و12 رحلة إلى مدينة شرم الشيخ ورحلتين إلى كلا من الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى تسيير رحلة أخرى إلى كل من مدينتى الإسكندرية ومرسي علم لتقل 1978 سائحا. 
 
كما أقلعت من مطار القاهرة الدولى أيضا  9 رحلات تابعة لاثنتين من الشركات الخاصة وتوجهت مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وكان على متنهم 921 سائحا، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سلطات مطار القاهرة تضبط راكب قادم من هولندا وبحوزته كوكايين وحبوب مخدرة

مطار القاهرة

المدن السياحية

النيل للطيران

المصرية العالمية للطيران

العلاقات العامة

مصر للطيران

شرم الشيخ

مرسي علم




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة