مطار القاهرة يشهد إقلاع 116رحلة دولية وداخلية لمصر للطيران

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الخميس، 116 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة الدولى لنقل 12 ألف و329 راكبا مصريا وأجنبيا لوجهاتهم.

وأفاد مصدر ملاحى، أن الشركة سيرت 85 رحلة دولية وتجارية و31 رحلة داخلية متجهة إلى المطارات الداخلية، وشهدت معظم الرحلات انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.

وقامت فرق العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران، باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.



