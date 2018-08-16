video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مطار القاهرة يشهد إقلاع 116رحلة دولية وداخلية لمصر للطيران

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:07 م
مطار القاهرة يشهد إقلاع 116رحلة دولية وداخلية لمصر للطيران مطار القاهرة الدولي
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الخميس، 116 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة الدولى لنقل 12 ألف و329 راكبا مصريا وأجنبيا لوجهاتهم.
 
وأفاد مصدر ملاحى، أن الشركة سيرت 85 رحلة دولية وتجارية و31 رحلة داخلية متجهة إلى المطارات الداخلية، وشهدت معظم الرحلات انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر. 
 
وقامت فرق العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران، باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تسير 7 رحلات إضافية لنقل المصريين العاملين بالدوحة

مصر للطيران

مطار القاهرة

المدن السياحية

العواصم العربية

العواصم العالمية

طائرات مصر للطيران




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة