مصر للطيران تنظم 11 رحلة استثنائية لنقل 2492 حاجا للأراضى المقدسة

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن شرطة مصر للطيران تسير اليوم، الخميس، عددا من الرحلات الاستثنائية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تسير الشركة الوطنية اليوم، الخميس، 11 رحلة متجهة إلى جدة والمدينة لنقل 2492 حاجا إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، بواقع 6 رحلات جوية إلى مطار جده الدولى لنقل 1555 حاجا، و5 رحلات جوية إلى مطار المدينة المنورة لنقل 937 حاجا، لنقل حجاج الحج السياحى مستوى 5 نجوم، وأسر الشهداء والمصابين، ورحلات العمل والإقامة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تختتم شركة مصر للطيران، غدا، الجمعة، جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية، بإجمالى سفر أكثر من 64 ألف حاج إلى مطارى جدة والمدينة المنورة.