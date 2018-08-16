مصر للطيران تسير 7 رحلات إضافية لنقل المصريين العاملين بالدوحة

كتب محمد طنطاوى

وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 998 مصريا من العاملين فى دولة قطر قادمين عبر مطارات الكويت والأردن ولبنان وهى أقرب النقاط التى تقوم مصر للطيران بتسيير رحلات إضافية بها لتسهيل عودة المصريين الراغبين في قضاء إجازاتهم بمصر بعد قرار السلطات المصرية وقف الحركة الجوية مع قطر.

وقامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتسيير 7 رحلات دولية إلى دول الجوار القطرى فى إطار مسئوليتها الوطنية وواجباتها نحو المصريين داخل وخارج البلاد لاستيعاب ونقل المصريين العاملين فى قطر والمتواجدين في مطارات بيروت وعمان والكويت، حيث تم تسيير 3 رحلات من مطار الكويت ورحلتين من مطار عمان ورحلتين من مطار بيروت وكان على متنهم 998 من المصريين العائدين من قطر بنسبة امتلاء بلغت نحو 92 % ‎.

الجدير بالذكر أن مطارات الكويت وعمان وبيروت هى أقرب نقطة للدوحة ويقوم المصريين العاملين في قطر من الراغبين فى العودة لقضاء إجازاتهم بالسفر إلى هذه الدول وتنقلهم مصر للطيران إلى القاهرة.