مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية للسودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس

كتب زكى القاضى

أعلن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمساعدة السودان الشقيق فى مواجهه آثار السيول والأمطار الغزيرة، قدمت مصر مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء فى السودان.

وأوضح السفير بسام راضى أن المساعدات عبارة عن مستلزمات إغاثة وأدوية وبطاطين وخيام ومواد غذائية ومعدات هندسية، بالتعاون بين وزارات الدفاع، الخارجية، الصحة، التضامن الاجتماعى والزراعة والهلال الأحمر المصرى، كما تم إيفاد قافلتين طبية وبيطرية لعدة اقاليم فى السودان للمساعدة فى مواجهة استشراء الآفات والأمراض نتيجة نفوق الماشية جراء السيول ولحماية الثروة الحيوانية فى السودان من أى تداعيات سلبية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسي وجة بتلبية كل ما تحتاجة السودان الشقيق من مستلزمات إغاثة بشكل فورى، فى إطار الروابط الأخوية ووحدة المسار والمصير التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.