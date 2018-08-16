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الخميس، 16 أغسطس 2018 09:04 ص
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مصرع مزارع وإصابة 3 فى حادث على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:09 ص
مصرع مزارع وإصابة 3 فى حادث على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج جثه-ارشيفيه
سوهاج - محمود مقبول
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شهد الطريق الزراعى الشرقى بناحية مركز دار السلام شرقى محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، ما نتج عنه وفاة مزراع وإصابة 3، وتم نقل الجثة لمستشفى دار السلام المركزى والمصابين لمستشفى نجع حمادى.
 
تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة دار السلام بوقوع مصادمة على الطريق ووجود متوفى ومصابين.
 
ومن خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية تبين أنه أثناء سير السيارة رقم هـ د أ 1926 "ربع نقل" قيادة عوض الصغير شحات على 24 سنة سائق يقيم بناحية عرب العطيات دائرة المركز بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية تروسيكل قيادة أبو المعاطى معروف عبد المجيد 55 سنة عامل - ويقيم دائرة مركز أبو تشت "قنا".
 
نتج عن الحادث وفاة أبو المعارف على حامد 78 سنة مزارع يقيم دائرة مركز أبو تشت "قنا" وإصابة كل من قائد التروسيكل وحسان محمود عبد المجيد 17 سنة عامل ومحمد سيد عسران 12 سنة طالب يقيم دائرة مركز أبو تشت من مستقلى الدراجة البخارية بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " .
 
تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى والمصابين لمستشفى نجع حمادى العام، وبسؤال قائد السيارة ونجل شقيق المتوفى أقرا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13206 جنح المركز لسنة 2018 وجار العرض على النيابة العامة.

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