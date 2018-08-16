مصرع شاب ومسنة وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

فريق المحافظات

لقى شاب ومسنة مصرعهما وأصيب 6 أخرون إثر وقوع مشاجرة بقريه بمركز مغاعة شمال المنيا بسبب خلافات الجيره ولعب كرة القدم.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم بوقوع مشاجرة ومصابين ومتوفين بقرية العور بمغاغة، وعلى الفور انتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والعميد محمد خيري مأمور مركز مغاعه حيث تبين مقتل كل من أحمد .ع 25 سنة فلاح وسيدة تدعي زينب . ق 65 سنة، وإصابة 6 أشخاص من الجانبين وذلك إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال الكرة.

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض علي 6 متهمين من الجانبين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه التحقيق.