مدير أمن القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات وضبط الدراجات النارية غير المرخصة

القليوبية نيفين طه

قاد اللواء رضا طبلية مديرأمن القليوبية، اليوم الخميس، حملة أمنية انضباطية مكبرة بدائرتى أول وثان شبرا الخيمة لضبط كافة المخالفات المرورية، ورفع كافة الإشغالات والتعديات على الملكية العامة، وضبط الدراجات النارية والـ"تكاتك" غير المرخصة، وحظر سيرها بالطرق.

وأشار مدير الأمن فى تصريحات صحفية، إلى إن تلك الحملة تأتى فى إطار جهود وزارة الداخلية لإعادة الانضباط بالشارع المصرى، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية الانضباطية لضبط المخالفات المرورية ( السيارات و الدراجات النارية و التكاتك غير المرخصة )، وكذا رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع الرئيسية وأنفاق وكبارى المشاه، والتى تتسبب فى إعاقة حركة المشاة والسيارات.