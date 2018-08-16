video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات وضبط الدراجات النارية غير المرخصة

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:04 م
مدير أمن القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات وضبط الدراجات النارية غير المرخصة حملة لرفع الإشغالات
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
قاد اللواء رضا طبلية مديرأمن القليوبية، اليوم الخميس، حملة أمنية انضباطية مكبرة بدائرتى أول وثان شبرا الخيمة لضبط كافة المخالفات المرورية، ورفع كافة الإشغالات والتعديات على الملكية العامة، وضبط الدراجات النارية والـ"تكاتك" غير المرخصة، وحظر سيرها بالطرق.
 
وأشار مدير الأمن فى تصريحات صحفية، إلى إن تلك الحملة تأتى فى إطار جهود وزارة الداخلية لإعادة الانضباط بالشارع المصرى، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية الانضباطية لضبط المخالفات المرورية ( السيارات و الدراجات النارية و التكاتك غير المرخصة )، وكذا رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع الرئيسية وأنفاق وكبارى المشاه، والتى تتسبب فى إعاقة حركة المشاة والسيارات.
 

 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف غموض تغيب ربة منزل

اخبار الحوادث

امن القلوبيه

حمله امنيه

التكاتك




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة