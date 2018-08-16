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محمد بن راشد: الحكومات تصيبها الشيخوخة إذا لم تجدد شبابها بالابتكار

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:47 م
محمد بن راشد: الحكومات تصيبها الشيخوخة إذا لم تجدد شبابها بالابتكار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
كتبت – شرويت ماهر
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شدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على ضرورة قيام الحكومات بتجديد شبابها بالابتكار والأفكار الجديدة، وتعلم مواكبة الزمان بطرق مختلفة.

وقال محمد بن راشد: "علمتنى الحياة أن الدول كالأفراد تحتاج للنمو والتطور والتغير المستمر، وأن الحكومات يمكن أن تصيبها الشيخوخة إذا لم تجدد شبابها بالابتكار والأفكار، وأن من لا يتغير، تتغير عليه الظروف فيتراجع، ومن لا يتعلم كيف يواكب زمانه فإن الزمان يعلمه بالطريقة القاسية أنه أصبح متخلفا ومتراجعا".

محمد بن راشد

 


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