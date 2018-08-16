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محكمة تقرر محاكمة متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية بتهمة القتل

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:34 ص
محكمة تقرر محاكمة متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية بتهمة القتل المتهمتان فى حراسة الشرطة الماليزية
أ ف ب
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قررت محكمة ماليزية، اليوم الخميس، محاكمة امرأتين متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، بتهمة القتل فى ما يشكل صدمة لعائلتيهما اللتين أصرتا على أنهما خدعتا للقيام بهذا العمل.

وبعدما استمع للادعاء، قال القاضى عزمى عريفين إن هناك أدلة كافية لتأكيد تهمة القتل الموجهة إلى الأندونيسية ستى عائشة (26 عاما) والفيتنامية دوان ثى هوونج (29 عاما).

والسيدتان متهمتان باغتيال كيم جونج نام بغاز الأعصاب السام "فى اكس" فى مطار كوالالمبور فى فبراير العام الماضى عندما كان ينتظر للصعود على متن طائرة متوجهة إلى ماكاو.

وقال القاضى فى حكمه فى المحكمة العليا فى شاه عالم بالقرب من كوالالمبور "أدعوهما إلى تركيز دفاعهما إلى التهمتين الموجهتين إليهما". وبدت السيدتان مصدومتين وعلى وشك البكاء عند إعلان القرار.

 

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