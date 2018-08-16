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الخميس، 16 أغسطس 2018 01:52 م
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محافظ المنيا يعتمد المخطط العام لإنشاء 8 عمارات إسكان اجتماعى بمغاغة

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:02 م
محافظ المنيا يعتمد المخطط العام لإنشاء 8 عمارات إسكان اجتماعى بمغاغة عصام البديوى محافظ المنيا
كتب فريق المحافظات
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اعتمد عصام البديوى، محافظ المنيا، المخطط العام لمشروع الإسكان الاجتماعى أرض السوق القديم بمدينة مغاغة، والذى نفذته الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة على مساحة 9600 متر مربع.

قال المحافظ، إن الفكرة العامة للمشروع تهدف إلى الارتقاء بالمجتمعات السكنية، وذلك فى ضوء تكوين مجموعات سكنية غرضها سد النقص فى الوحدات السكنية المطلوبة، بالإضافة إلى تكوين نقاط جذب تساعد على الارتقاء بالعمران فى ضوء انخفاض مستويات المجتمعات العمرانية القديمة.

من جانبها أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، أن المشروع يضم 8 عمارات سكنية بنموذج 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ بمساحة 90 مترًا، بإجمالى عدد وحدات 204 وحدة سكنية، إضافة إلى منطقة تجارية تحتوى على مبنى دورين به 35 محل تجارى، وحضانة بالمركز، ومسطحات خضراء ومفتوحة.

ومن جانب آخر حررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، 143 محضرا مخالف بطريق شوشة، جاء ذلك خلال حمله بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات الإشغالات والبيئة والمتابعة بالوحدة المحلية بسمالوط وشوشة.
 
قال مدحت القاضى رئيس مركز سمالوط، إن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر بناء بدون ترخيص طبقا للقانون 119، و26 محضر إشغالات، ومحضر بيئه ومحضر 110 إلزام المواطن بالطريق العام.
 
أكد رئيس المركز، أنه سيتم تغريم كل من تسول له نفسه إفساد ما سيتم إنجازه بالتعدى على الشارع بالإشغالات أو إلقاء القمامة وغيرها مما يخالف القواعد العامة.
 
كما حررت مديرية التموين بالمنيا، 73 محضرا تموينيا مخالفا خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتى الصحة والطب البيطرى، على المخابز البلدية والأسواق ومحطات البنزين بهدف ضبط الأسعار ومتابعة المعروض من سلع بالأسواق والمحلات العامة والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية .

قال محمود يوسف وكيل الوزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 46 محضر للمخابز البلدية ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ توقف عن الإنتاج ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم وجود ميزان حساس ـ تصرف وتجميع دقيق )، بالإضافة إلى تحرير 27 محضرا فى مجال الأسواق ما بين (عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار ـ مزاولة مهنة بدون ترخيص ـ سلع مجهولة المصدر ).

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين والاستيلاء على حقوقهم.


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