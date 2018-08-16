محافظ الشرقية يحذر من نحر الأضاحى خارج المجازر.. ويؤكد: عقوبات مشددة للمخالفين

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فتح المجازر مجاناً لذبح أضاحى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك منعاً للذبح فى الشوارع حفاظاً على صحة المواطنين والبيئة، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية التابعة لها للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفة فوراً والتحفظ على معدات ومواد البناء لمنع المخالفين من إستغلال العطلات الرسمية.

ورفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات لإستقبال الحالات الطارئة فضلاً عن قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية إنتشار السيارات وتأمين توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وتجهيز غرف العمليات للمتابعة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم لإستقبال شكاوى المواطنين

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين الرئيسية والمتنزهات والحدائق ومحيط المساجد و الساحات المخصصة لإستقبال المصليين وتوفير كافة الخدمات بها وكذلك إزالة كافة الإشغالات التى تعيق حركة المصليين، وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على محلات الجزارة و الشوادر وثلاجات اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار والت أكد من توافر السلع بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط.

والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية الهامة وتوفير الحماية والأمن للمواطنين مؤكداً على مدير إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية وتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أى إختناقات مرورية وتخصيص عدد من الأوناش لرفع السيارات المخالفة ومراجعة إشتراطات الوقاية من الحرائق بجميع أماكن التجمعات الجماهيرية والمتنزهات والحدائق والميادين والشوارع الرئيسية.