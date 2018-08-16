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الخميس، 16 أغسطس 2018 11:46 م
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محافظ الإسماعيلية يهنىء الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بحلول عيد الأضحى

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:23 م
محافظ الإسماعيلية يهنىء الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بحلول عيد الأضحى محافظ الاسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أرسل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء فيها : سيادة الرئيس يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأسم شعب الإسماعيلية ومواطنيها بأصدق آيات التهانى القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لخدمة مصر وشعبها العظيم وحسن آداء واجبنا وتنفيذ مهامنا على الوجه الأكمل من أجل رفعة وتقدم مصرنا الغالية فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسيادتكم مع خالص تمنياتنا بدوام التوفيق والرقى .

وكل عام وسيادتكم بكل الخير ..  

كما أرسل محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء فيها : يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأسم شعب الإسماعيلية ومواطنيها بأصدق آيات التهانى القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لخدمة مصر وشعبها العظيم وحسن آداء واجبنا وتنفيذ مهامنا على الوجه الأكمل من أجل رفعة وتقدم مصرنا الغالية فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأبن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع خالص تمنياتنا بدوام التوفيق والرقى.

                        وكل عام وسيادتكم بكل الخير ..

كما أرسل محافظ الإسماعيلية برقيات تهنئة للسادة الوزراء والمحافظين بمناسبة العيد.


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