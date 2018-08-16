محافظ الإسماعيلية يناقش آليات الخطة التنفيذية لمحو أمية 10 آلاف سيدة من المستحقات لصرف معاش تكافل وكرامة

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مؤتمرًا موسعًا بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار عمر حمزة مستشار وزير التضامن الاجتماعى لشؤن التعليم، والمقدم محمد عبد اللطيف نائب المستشار العسكرى للاسماعيلية، والدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، ونورهان السيد عيد مدير فرع الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى العموم، ووكلاء الوزارات لمديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والأوقاف والصحة والتربية والتعليم والزراعة والأوقاف وممثلى كافة الجهات المعنية بملف محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.

وذلك لاستعراض ومناقشة الخطوط العريضة والآليات التنفيذية لخطة المحافظة لمحو أمية عدد 10 آلاف سيدة من المستفيدات من صرف معاش تكافل وكرامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لا سيما وأن المحافظة بها عدد نحو 17 ألف سيدة من المستفيدات من معاش تكافل وكرامة وبالتعاون والتنسيق مع مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى.

وخلال المؤتمر تم استعراض ومناقشة الآراء والمقترحات الخاصة بالآليات التنفيذية للخطة وقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر آخر يوم 26 من شهر أغسطس الجارى لإعلان الخطة التنفيذية للمشروع متضمنة البرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة للتنفيذ مع تحديد جميع الأدوار والتكليفات لكافة الجهات المشاركة.

و أكد محافظ الاسماعيلية، أن ذلك فى اطار استكمال تنفيذ خطة الدولة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل القضاء على الأمية وتفعيل سبل التعاون والتنسيق فيما بين وزارت التعليم العالى والمجلس الأعلى للجمعات والتضمن الاجتماعى والشباب والرياضة وكافة الهيئات والمؤسسات.