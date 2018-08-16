محافظ أسيوط: توفير لحوم حمراء بأسعار مخفضة وضخ كميات إضافية من السلع

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن زيادة المعروض من اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة قبل وخلال فترة عيد الاضحى المبارك وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بأسيوط ومشروع الثروة الحيوانية ومنافذ القوات المسلحة ومديرية الزراعة والشركة المصرية لتجارة الجملة فضلا عن التنسيق مع مديرية الطب البيطرى للت أكد من نقل اللحوم من المجازر بوسائل تحفظها من التلوث حفاظا على الصحة العامة وفرض الرقابة عليها للت أكد من سلامة المعروض من اللحوم خاصة وان محافظة أسيوط من المحافظات المنتجة للثروة الحيوانية وذلك فى إطار خطة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتغطية احتياجاتهم من الاضاحى.

وأشار محافظ أسيوط إلى انه تم إلغاء الأجازات بكافة أنواعها لمفتشى مديرية التموين والإدارات الفرعية ورفع الحالة القصوى للطوارئ وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية لتلقى الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط انه سيتم توفير خلال فترة العيد 1000 رأس بقرى وجاموسى صغير بسعر 110: 125 جنيه للكيلو بالإضافة إلى توفير 4500 عجل بقرى وجاموسى كبير بسعر 95: 100 جنيه للكيلو و2500 راس ضأن بسعر 120: 130 للكيلو و1000 رأس ماعز بسعر 120: 130 للكيلو مشيرا إلى طرح 1000 عجل لحوم سودانية مبردة بمنافذ مشروع الثروة الحيوانية و100 طن لحوم مجمدة بسعر 61 جنيه للكيلو و150 طن فراخ برازيلى بسعر 31 جنيه للكيلو وعرض عجول بقرى وجاموسى حى بسعر 53 جنيه للكيلو الجاموسى و58 جنيه للكيلو البقرى لمن يرغب فى شراء اضاحى وذلك طبقا لاحتياجات المحافظة.

وأضاف كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط انه تم زيادة المطروح من باقى السلع الغذائية الضرورية حيث تم توفير أرز حر بالأسواق بسعر 8.5: 12 جنيه وتم توفير معكرونة بسعر 6: 8 جنيه للكيلو وتوفير دقيق فاخر 72% بسعر 5.5 جنيه للكيلو السائب و6: 7 جنيه للمعبأ وتوفير سكر معبأ بسعر 8: 9.5 جنيه للكيلو كما تم توفير 100 ألف إسطوانة بوتاجاز منزلية إضافية بجانب الحصة الأساسية من البوتاجاز والتى تبلغ مليون و369 ألف إسطوانة تقريبا.