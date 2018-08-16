محافظ أسوان يشهد نهائى دورة كأس المحافظ لكرة القدم الخماسية لطلاب المدارس

شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان الفعاليات النهائية لدورة ( كأس المحافظ ) لكرة القدم الخماسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، والتى نظمتها مديرية التربية والتعليم ضمن برنامج الأنشطة الصيفية الجارية على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

وأكد اللواء مجدى حجازى، على أهمية الأنشطة الصيفية ودورها فى توفير الأماكن الملائمة أمام جميع أبنائنا الطلاب، وأسرهم خلال فترة الأجازة الصيفية للترفيه وإستغلال أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة المختلفة، مما يساهم فى بناء قدراتهم وإكتشاف مواهبهم، بالإضافة إلى صقل وتنمية مهاراتهم الفنية والفكرية والإبداعية فى مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة الإستمرار فى تنفيذ تلك المبادرة الرائدة ودعوة كافة الأسر الأسوانية للمشاركة الإيجابية لتتحول المدارس إلى مراكز حاضنة وراعية لكافة المواهب والإبداعات وملتقى ملائم لتحقيق التعارف والتقارب ونقل وتبادل المعرفة والخبرات بين جميع الطلاب.

ووجه المحافظ بعمل دورة مماثلة فى كرة القدم لمدارس البنات، عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى وتنتهى قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وكانت دورة كأس المحافظ انطلقت فى 5 أغسطس الحالى بمشاركة 70 طالب من المرحلتين الإعدادية والثانوية، الذين يمثلوا 10 فرق على مستوى جميع الإدارات التعليمية تحت قيادة تحكيمية لنخبة متميزة من معلمى التربية الرياضية، حيث تضمنت الفعاليات النهائية للدورة إقامة مباراتين إحداهما لبطولة المرحلة الإعدادية بين فريقى مدرسة المواساة بإدارة أسوان ومدرسة المعمرية بإدارة إدفو، فى حين كانت المباراة الأخرى لبطولة المرحلة الثانوية بين فريقى مدرسة دراو الثانوية بإدارة دراو ومدرسة الكاجوج الصناعية بإدارة كوم أمبو، وقد أختتمت الفعاليات بقيام محافظ أسوان بتسليم الكؤوس والجوائز والميداليات للفرق الفائزة بالمراكز الأولى فى هذه الدورة الرياضية.