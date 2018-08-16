محافظ أسوان: فتح فصول مهنى صناعى بإدفو وكوم أمبو مراعاة لأولياء الأمور

وافق اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، على فتح فصول مهنى صناعى فى 7 مدارس للتعليم الفنى الصناعى للعام الدراسى 2018/2019، منهم 5 مدارس بإدارة إدفو التعليمية هم الرديسية الصناعية المشتركة والمحاميد الصناعية المشتركة، والرمادى قبلى الصناعية المشتركة والبصيلية الصناعية بنين، وأحمد إبراهيم الشريف بنات، استجابة لمطالب بعض الأسر وأولياء الأمور بمركزى إدفو وكوم أمبو وذلك مراعاة للظروف المعيشية والإقتصادية لهم.

وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، أنه سيتم فتح فصول فى مدرستين بإدارة كوم أمبو التعليمية وهما الكاجوج الصناعية بنين، وسلوا الصناعية بنات وذلك لإستيعاب جميع الطلبات.

كما استجاب حجازى إلى مطلب أهالى قرية الكرامة بوادى النقرة والتابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، بشأن إستثناء أبناؤهم الطلاب من شرط القبول بمجموع 165 درجة للتعليم التجارى، بنظام فصول الخدمات أسوة بالطالبات بهذه المنطقة النائية، حيث أن أقرب مدرسة يتم فيها دراسة أقسام التعليم الزراعى والصناعى تبعد عن القرية بنحو 80 كم، مؤكداً على أن ذلك سيتم تطبيقه أيضاً بقرية الشهامة بوادى الصعايدة التابعة لإدارة إدفو التعليمية بإعتبارها من المناطق النائية.