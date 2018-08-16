video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: فتح فصول مهنى صناعى بإدفو وكوم أمبو مراعاة لأولياء الأمور

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:50 ص
محافظ أسوان: فتح فصول مهنى صناعى بإدفو وكوم أمبو مراعاة لأولياء الأمور اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق
وافق اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، على فتح فصول مهنى صناعى فى 7 مدارس للتعليم الفنى الصناعى للعام الدراسى 2018/2019، منهم 5 مدارس بإدارة إدفو التعليمية هم الرديسية الصناعية المشتركة والمحاميد الصناعية المشتركة، والرمادى قبلى الصناعية المشتركة والبصيلية الصناعية بنين، وأحمد إبراهيم الشريف بنات، استجابة لمطالب بعض الأسر وأولياء الأمور بمركزى إدفو وكوم أمبو وذلك مراعاة للظروف المعيشية والإقتصادية لهم.
 
وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، أنه سيتم فتح فصول فى مدرستين بإدارة كوم أمبو التعليمية وهما الكاجوج الصناعية بنين، وسلوا الصناعية بنات وذلك لإستيعاب جميع الطلبات.
 
كما استجاب حجازى إلى مطلب أهالى قرية الكرامة بوادى النقرة والتابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، بشأن إستثناء أبناؤهم الطلاب من شرط القبول بمجموع 165 درجة للتعليم التجارى، بنظام فصول الخدمات أسوة بالطالبات بهذه المنطقة النائية، حيث أن أقرب مدرسة يتم فيها دراسة أقسام التعليم الزراعى والصناعى تبعد عن القرية بنحو 80 كم، مؤكداً على أن ذلك سيتم تطبيقه أيضاً بقرية الشهامة بوادى الصعايدة التابعة لإدارة إدفو التعليمية بإعتبارها من المناطق النائية. 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسوان يناقش المرحلة الثانية لرفع كفاءة محطات الشرب بمنطقة خور عواضة

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان اخبار محافظة اسوان

محافظ اسوان




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة