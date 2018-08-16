محافظة القاهرة تنفى هدم فيلا الشاعر أحمد رامى بحدائق القبة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد سالم، رئيس حى حدائق القبة، أن فيلا الشاعر الراحل أحمد رامى، لم يتم هدمها، وأن الحى لم يصدر أى قرار بهدمها، مشيرا إلى أن جزءا من واجهة الفيلا كان تساقط منذ عامين بسبب العوامل الجوية والمياه الجوفية.

وأضاف رئيس حى حدائق القبة، لـ اليوم السابع، أنه تأكد بنفسه من صحة ما يقوله بعد نشر أقاويل بشأن هدم الفيلا، مشيرا أن أى مقاول سيقترب من الفيلا سيتم القبض عليه وتحويله للنيابة العامة.

كان عدد من رواد فيس بوك تداولوا صورا قديمة للفيلا، وأخبارا تؤكد هدمها.