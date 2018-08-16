video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 06:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشيوخ الأمريكى يبحث فاتورة إنفاق ضخمة وسط اعتراضات ترامب

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:12 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى يبحث فاتورة إنفاق ضخمة وسط اعتراضات ترامب مجلس الشيوخ الأمريكى
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، الأربعاء على بحث فاتورة إنفاق ضخمة على الدفاع وبرامج العمل والرعاية الصحية تتجاوز 850 مليار دولار والتصويت عليها خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب اعتراضها على جوانب منها.

وتشمل فاتورة المخصصات نحو 675 مليار دولار لوزارة الدفاع وكذلك نحو 182 مليارا لمجموعة من البرامج الداخلية لوزارتى العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم والوكالات التابعة لهما.

وذكر معانون فى الكونجرس أن مجلس الشيوخ قام بتجميع الفاتورتين على أمل ألا يستخدم ترامب حق النقض ضد تشريع الإنفاق الداخلي.

وكان ترامب هدد بإغلاق الحكومة إذا لم يلتزم الكونجرس، الذى يسيطر عليه رفاقه الجمهوريون، بأولوياته للإنفاق خاصة رغبته فى إنفاق المليارات على بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأعلنت إدارته أمس الأربعاء عن موقفها بشأن فاتورة الإنفاق. وبينما لم تهدد الإدارة باستخدام حقها فى رفض مشروع القانون فقد أشارت إلى أنه لا يشمل مقترحاتها لخفض الإنفاق فى مجالات مثل التعليم وأبحاث التعليم والرعاية الصحية.

وتعارض أيضا خفض بعض أوجه الإنفاق الدفاعي، بما فى ذلك خفض قيمته 532 مليون دولار من تمويل الأمن فى أفغانستان و406 ملايين من تمويل لتدريب وإعداد القوات المشاركة للولايات المتحدة فى العراق وسوريا من أجل مكافحة تنظيم داعش.

وهدد ترامب بإغلاق الحكومة عدة مرات منذ توليه السلطة فى 2017 فى محاولة لتضمين أولوياته الخاصة بالهجرة فى فواتير الإنفاق فى الكونجرس، خاصة تمويل جدار على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وطلب ترامب 25 مليار دولار لتمويل الجدار.

ويتعين على الكونجرس، أن يوافق على تشريع بشأن تمويل الحكومة بحلول موعد غايته 30 سبتمبر أو ستضطر الحكومة الاتحادية لتعليق كل عملياتها عدا الضرورية منها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الشيوخ الأمريكى يستمع يوم 4 سبتمبر لمرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا

مجلس الشيوخ الروسى: موسكو سترد على دخول المدمرة الأمريكية البحر الأسود

مجلس الشيوخ الأمريكى

أمريكا

أخبار أمريكا

فاتورة إنفاق ضخمة

اعتراضات ترامب

دونالد ترامب




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة