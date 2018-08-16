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الخميس، 16 أغسطس 2018 12:20 م
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مجازاة 40 من العاملين بالإدارة الصحية بمشتول السوق

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:52 ص
مجازاة 40 من العاملين بالإدارة الصحية بمشتول السوق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مجازاة 40 من العاملين بالإدارة الصحية بمركز مشتول السوق بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.
 
وأضاف بيان للحافظة أن لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على الإدارة الصحية بمشتول السوق تبين عدم تواجد 40 من العاملين بالإدارة الصحية أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانونى على العاملين الغير ملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإدارى بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط فى العمل.
 

 


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