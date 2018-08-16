ماكرون يهنئ أبو بكر كيتا بإعادة انتخابه رئيسًا لمالى

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أعلن قصر الاليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أجرى اتصالاً هاتفيًا بإبراهيم بوبكر كيتا لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسًا لمالي.

وأضاف الاليزيه - فى بيان له - أن الرئيس ماكرون جدد التزام بلاده بالوقوف بجانب الفاعلين الماليين الذين حشدوا جهودهم لتنظيم الانتخابات، مشيدًا بالإسهام الكبير للمراقبين المحليين والدوليين خلال هذا الاستحقاق.

وأكدت الرئاسة الفرنسية التزام باريس بالوقوف بجانب السلطات والشعب المالى من اجل التغلب على تحدى مكافحة الإرهاب ودعم الاستثمارات والتنمية الاقتصادية.

وأعيد انتخاب الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا رئيسًا لمالى لولاية جديدة من خمس سنوات بنسبة 67,17% من الأصوات فى الدورة الثانية التى جرت الأحد مقابل 32,83% للمعارض سومايلا سيسيه، حسب ما أعلن الخميس وزير الإدارة الإقليمية محمد أج إرلاف.

ويتسلم كيتا فى الرابع من سبتمبر الحكم مع مهمة صعبة هى إحياء اتفاق السلام الذى وقّع فى 2015 مع حركة التمرد التى يهيمن عليها الطوارق، بينما لا تزال تعانى البلاد من التهديد الإرهابى رغم مرور خمسة أعوام على التدخلات العسكرية.