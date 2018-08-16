مادة استخدمتها المحكمة لتلاوة أقوال شاهد فى محاكمة حسن مالك..تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

شهدت آخر جلسات محاكمة رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، حضور شاهد الإثبات محمد جبر الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذى أكد انه كلف بالقبض على 2 من المتهمين بعد صدور إذن النيابة، وأنه لا يتذكر تفاصيل القضية، وعقب ذلك أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد عملا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتعد أقوال الشهود من الأدلة الرئيسية فى إثبات الجريمة أو نفيها، وفى حال حضور الشاهد أمام محكمة الجنايات، أو عدم تذكره لتفاصيل الواقعة، تأمر المحكمة سكرتارية الجلسة بتلاوة أقوال الشهود من التحقيقات طبقا لنص المادة 290 إجراءات.

ونصت المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية على: "إذا قرر الشاهد أنه لا يعد يتذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة".