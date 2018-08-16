كيف استعدت السعودية لتسهيل حركة الحجاج بقطار المشاعر المقدسة؟ - صور

كتب محمد رضا

أعلنت هيئة تطوير مكة المكرمة، اليوم الخميس، عن البدء فى توزيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة للمستهدف نقلهم خلال موسم حج عام 1439هـ.



توزيع تذكار قطار المشاعر المقدسة

وأطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ووكالة الأنباء السعودية "واس"، عددًا من الرسائل الإرشادية والتوعوية لمستخدمى قطار المشاعر المقدسة خلال حج 1439هـ، لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على تأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة لاسيما أثناء استخدامهم قطار المشاعر، وذلك بثلاث لغات (الإنجليزية، الأوردية، العربية)، وذلك فى خطوة أولى تستهدف الوصول إلى 9 لغات بعد يوم غد، ليتم بثها عبر "واس" وخدماتها الإخبارية، وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعى، ومختلف الوسائل المتاحة فى المشاعر المقدسة.



إعداد تذاكر قطار المشاعر المقدسة

وجرى إعداد الرسائل الإرشادية من قبل هيئة تطوير مكة المكرمة بلغات عدة، وبأسلوب مبسط ليصل مفهومها إلى الحجاج بمختلف جنسياتهم من خلال تصاميم إنفوجرافيك إبداعية حولت النص الحرفى إلى رسوم ثابتة ومتحركة يمكن استيعابها بوضوح وتشويق، وستبث هذه الرسائل عبر الخدمات الإخبارية لوكالة الأنباء السعودية على موقعها الإلكترونى داخل المملكة وخارجها بالتوازى مع حركة الحجاج ما بين المشاعر المقدسة، وحساباتها الرسمية، وحسابات هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وذلك لضمان وصول الرسالة بعون الله إلى أكبر عدد ممكن من الحجاج.



تذاكر قطار المشاعر المقدسة

وسيتم كذلك بث عدد من مقاطع الفيديو بتسع لغات هى (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الأوردو، الفارسية، الإندونيسية، واللغتين الإفريقيتين: الهوساوية، واليوربا)، وتتضمن جميعها الإرشادات والتوجيهات أثناء رمى الجمرات من أجل خدمة الحجاج الذين لا يتحدثون العربية سواءً بالنص أو الصورة، كما سيتم العمل على انتشار هذه الرسائل بمختلف الوسائل حيث ستصل إلى الحجاج سواءً عبر حساباتها وتطبيقها على الجوال، علاوة على حسابات الهيئة واللوحات الإرشادية الثابتة والمتحركة المنتشرة فى المشاعر المقدسة، وتلك الموجودة داخل قطار المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليه.



تجهيز تذاكر قطار المشاعر المقدسة