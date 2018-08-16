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"قطاع الأعمال" تدرس خطة جديدة لتعزيز دور "مصر للسياحة" فى التسويق السياحى

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:18 م
"قطاع الأعمال" تدرس خطة جديدة لتعزيز دور "مصر للسياحة" فى التسويق السياحى هشام توفيق
كتب عبد الحليم سالم
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كلف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالعمل على دعم دور شركة مصر للسياحة التابعة لها من خلال خطة طموحة فى نشاط الوكالة السياحية، وضرورة قيامها بأعمال التسويق والدعاية خاصة فى ظل وجود عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يمكنها من الاستحواذ على حصة مناسبة من سوق الخدمات السياحية يتناسب مع اسم الشركة وتاريخها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة ميرفت حطبة والسادة أعضاء الجمعية العمومية، فى إطار الجلسات المتواصلة التى يعقدها سيادته لمناقشة واستعراض الدراسات التحليلية التى قامت بها الشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بشركاتها التابعة بهدف وضع استراتيجيات مناسبة بشأنها.

 

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، نماذج للمشروعات التى قامت بها الشركة القابضة وكذلك الجارى تنفيذها لتطوير الفنادق التابعة ومنها مشروعات تمت بالشراكة مع شركات قطاع خاص متخصصة مع الاستعانة بشركات إدارة عالمية، وكذلك تطور مؤشرات أداء شركات التجارة الداخلية وموقف عملية الدمج بينها، إلى جانب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

 

كما تابع موقف مشروع تطوير خدمة الصوت والضوء والذى تقوم به شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة بما ينعكس على نتائج أعمال الشركة بصورة إيجابية.

 

وفى سياق متصل، وجه الوزير بضرورة وضع خطة لتحسين استغلال المعاهد الفندقية التابعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تمت مناقشة عدة أفكار مطروحة من السادة الحضور فى هذا الشأن.


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هشام توفيق

القابضة للسياحة

شركة مصر للسياحة

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