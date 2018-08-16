قرارات جمهورية بإقامة تجمعات عمرانية جديدة بالمنيا وبنى سويف والأقصر

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارات جمهورية، نشرتها الجريدة الرسمية فى عددها اليوم، الخميس بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي المنيا وبني سويف لاستخدامهما في إقامة تجمعين جديدين (الفشن الجديدة) و(ملوي الجديدة).





وتضمنت القرارات، الموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 94.49 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر محافظة جنوب سيناء لصالح القوات المسلحة.





كما تضمنت، تخصيص مساحة (9675.43) فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة الأقصر الجديدة).



